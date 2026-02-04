ينظم قطاع الدراسات العليا والبحوث وقطاع الابتكار وريادة الأعمال، فعالية بعنوان "جامعة عين شمس كداعم استراتيجى لصناعة تصميم أشباه الموصلات وتطوير الأنظمة المدمجة فى مصر "تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، الدكتورة أماني أسامة كامل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الاثنين 9 فبراير 2026 ، بقاعة المؤتمرات بجامعة عين شمس".

وتُقام الفعاليات بمشاركة وحضور الدكتور حسام عثمان نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الابتكار والبحث العلمي ولفيف من والخبراء والأكاديميين ورواد الأعمال والمتخصصين في تقنيات الإلكترونيات وأشباه الموّصلات.

تمثل جامعة عين شمس نموذجًا رائدًا لدور الجامعات في دعم التنمية المستدامة القائمة على رأس المال البشري والصناعات كثيفة المعرفة، لا سيما في مجالي تصميم أشباه الموصلات وتطوير الأنظمة المدمجة. وفي إطار مبادرة "مصر تصنع الإلكترونيات" شهد هذا القطاع نموًا ملحوظًا في عدد الشركات وفرص العمل والصادرات.

وتُعد جامعة عين شمس، خاصة كلية الهندسة، ركيزة أساسية في توطين هذه الصناعة من خلال إعداد كوادر مؤهلة أسهمت في جذب الشركات العالمية وتأسيس شركات محلية، مما عزز مكانة الجامعة كمصدر وطني للكفاءات المتخصصة.

وتهدف الفعالية إلى تسليط الضوء على دور الجامعة في بناء منظومة متكاملة تربط بين البحث العلمي والتطبيق الصناعي وريادة الأعمال، مع استعراض قصص نجاح ونماذج لشركات ناشئة أسسها خريجو جامعة عين شمس في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، وتشجيع جميع منتسبيها علي إنشاء شركات ناشئة فى شتى المجالات ، بما يعكس دور الجامعة في تحويل المعرفة إلى منتجات وحلول تكنولوجية قابلة للتطبيق في السوق.