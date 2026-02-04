محافظ الفيوم: رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات تمهيدا لاستقبال شهر رمضان

أكد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، أن المحافظة رفعت درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات التنفيذية والخدمية، استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المبارك، مع تكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسواق والتأكد من الالتزام بالأسعار وجودة السلع المعروضة.

وجاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده المحافظ بحضور سكرتير عام المحافظة، ورؤساء مجالس المدن، ومديري المديريات، ورئيس الغرفة التجارية، وممثلي المرور وشرطة المرافق والجهات المعنية؛ لبحث خطة الاستعدادات للشهر الكريم.

وشدد المحافظ، على التنسيق بين مديريات الصحة والتموين والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك وهيئة سلامة الغذاء، للمرور الدوري على الأسواق ومنافذ البيع، وضمان توافر السلع الغذائية بجودة مناسبة وتخفيضات حقيقية مستمرة طوال الشهر، مؤكدًا أنه سيتم افتتاح معارض "أهلاً رمضان" بجميع مراكز المحافظة خلال الأيام المقبلة، مع اتخاذ إجراءات رادعة تجاه أية مخالفات يتم رصدها.

كما وجه بتعزيز التنسيق بين مديرية التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية لضمان عدالة توزيع المساعدات الغذائية ومنع الازدواجية، وإعداد حصر شامل بكميات الكراتين الغذائية والوجبات الساخنة والموائد الرمضانية المخصصة للأسر الأولى بالرعاية، مع تكثيف الحملات الصحية على مطابخ تجهيز الوجبات.

وفي السياق ذاته، أكد المحافظ، ضرورة مراجعة خطة تشغيل مياه الشرب والصرف الصحي لضمان وصول الخدمة بكفاءة لجميع المناطق، خاصة المناطق الساخنة، بجانب تكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات، وتنظيم ندوات توعوية ودينية وثقافية بالتنسيق مع الأوقاف والأزهر ومديرية الثقافة ومراكز الشباب، بما يسهم في توفير أجواء رمضانية منظمة وآمنة للمواطنين.