يواصل الغواصون المتطوعون بالتعاون مع أهالي قرية الصواف والقرى المجاورة بمركز كوم حمادة، اليوم الأربعاء، عمليات البحث لليوم الثامن على التوالي عن انتشال جثمان طفل صغير سقط في مياه ترعة الرياح البحيري أثناء اللعب والبحث عن الكرة مع أصدقائه.

وكان الطفل قد لقي مصرعه غرقًا الأسبوع الماضي، بعد سقوطه في مياه الترعة أثناء اللعب، ولا يزال البحث جاريًا عن جثمانه حتى الآن، وتم تحرير محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارًا من مأمور مركز شرطة كوم حمادة يفيد بغرق طفل في مياه ترعة الرياح البحيري بجوار قرية الصواف التابعة للمركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهري وسيارة إسعاف إلى مكان الحادث، وتبين من الفحص أن الطفل "عبدالرحمن محمد عوض"، 11 سنة، مقيم قرية الصواف، اختل توازنه أثناء البحث عن الكرة في مياه الترعة، فسقط وغرق لعدم إجادته السباحة.

جارٍ البحث عن الجثمان بمياه ترعة الرياح البحيري بمشاركة الإنقاذ النهري والأهالي، وحرر محضر بالواقعة، وتولت جهات التحقيق متابعة الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.