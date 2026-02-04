اتحاد الناشرين العرب يعلن فتح باب التقديم لجائزة عبد الحميد شومان لأدب الأطفال 2026

أعلن اتحاد الناشرين العرب عن فتح باب التسجيل في "جائزة عبد الحميد شومان لأدب الأطفال" في دورتها العشرين لعام 2026، وذلك بالتعاون مع مؤسسة عبد الحميد شومان، في مجال القصة تحت عنوان: «الطفولة عالم من التحديات»، والموجّهة للأطفال من سن 6 سنوات فما فوق.

وأوضح الاتحاد، في بيان موجه إلى أعضائه، أن التقديم للجائزة متاح عبر الموقع الإلكتروني لمؤسسة عبد الحميد شومان، على أن يكون آخر موعد للتسجيل نهاية شهر مارس 2026.

وحددت الجائزة عددًا من الشروط للمشاركة، من بينها أن يكون العمل مكتوبًا باللغة العربية السليمة والميسّرة، وأن يكون المتقدّم عربيًا أو من أصل عربي، وألا يقل عمره عن 18 عامًا. كما يشترط أن يكون العمل أصيلًا وغير مترجم أو منشور من قبل، وألا يكون قد سبق تقديمه لأي جائزة أخرى، مع الالتزام بموضوع الدورة وعدد الكلمات المحدد.

وأكد البيان أن الأعمال المقدّمة تخضع لفحص الانتحال والتأكد من خلوّها من أي تدخلات للذكاء الاصطناعي، مع استبعاد أي عمل يثبت مخالفته لذلك، كما لا يحق للمشارك تعديل العمل بعد تقديمه، ولا تُعاد الأعمال أو تُقدّم ملاحظات على المشاركات غير المؤهلة.

وأشار الاتحاد إلى أن التقدّم يتم من خلال إنشاء حساب على الموقع الإلكتروني للمؤسسة، أو استخدام حساب سابق، مع إدخال البيانات الشخصية وتحميل المستندات المطلوبة، وتشمل صورة بطاقة الهوية أو جواز السفر، وسيرة ذاتية مختصرة، والعمل المشارك بصيغة Word وفق الشروط الفنية المحددة، إلى جانب إقرار موقع من المتقدم.

ودعا اتحاد الناشرين العرب المهتمين بأدب الطفل إلى اغتنام هذه الفرصة، لما تمثله الجائزة من قيمة أدبية وثقافية في دعم الإبداع الموجّه للطفل العربي.

ولمزيد من المعلومات، يمكن التواصل عبر البريد الإلكتروني:

