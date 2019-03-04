بوتين يعلق مشاركة روسيا في معاهدة القوات النووية متوسطة المدى

أعلن الكرملين اليوم الاثنين أن روسيا أنهت مشاركتها في معاهدة القوات النووية متوسطة المدى مع الولايات المتحدة، حيث وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما لتعليق مشاركة بلاده في المعاهدة المبرمة مع الولايات المتحدة.

وذكر الكرملين أن روسيا اتخذت هذه الخطوة على خلفية "اخلال الولايات المتحدة بالتزاماتها بموجب المعاهدة".

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت في وقت سابق أنها سوف تنسحب من معاهدة القوات النووية متوسطة المدى، الثنائية مع روسيا، بدعوى أن موسكو أخلت بها عن طريق تطوير صواريخ أرضية من نفس المدى المحظور الذي يتراوح ما بين 500 و5500 كيلومتر.

ومن جانبها، نفت روسيا هذه المزاعم، واتهمت الولايات المتحدة بانتهاك المعاهدة، التي أبرمت منذ عدة عقود، عن طريق إقامة درع دفاع صاروخي بشرق أوروبا ويتولى إدارته حلف شمال الأطلسي (ناتو) الذي تنتمي إليه الولايات المتحدة.

وقد حذر بوتين في كلمة بثها التليفزيون الوطني الشهر الماضي من أن روسيا ستوجه أسلحتها إلى مراكز صنع القرار في الحلف، بسبب انسحاب أمريكا من المعاهدة.

وأكد بوتين أن "روسيا ستحتاج إلى صنع ونشر أسلحة يمكن أن تستخدم ليس فقط فيما يتعلق بتلك الأراضي التي يوجد منها تهديد مباشر، ولكن فيما يتعلق بتلك الأراضي التي اتخذت منها هذه المراكز قرارات نشر أنظمة صواريخ تهددنا".