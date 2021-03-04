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إحباط هجوم إرهابي كبير في روسيا

نور رشوان
نشر في: الخميس 4 مارس 2021 - 10:40 ص | آخر تحديث: الخميس 4 مارس 2021 - 10:40 ص

أعلنت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية، إلقاء القبض على شخص كان يخطط لشن هجوم إرهابي في أحد مرافق الطاقة بمقاطعة كالينينجراد، غرب البلاد.

وذكرت هيئة الأمن الفيدرالية في بيان لها، نشره موقع «روسيا اليوم»، صباح الخميس، أن الشخص الموقوف يحمل الجنسية الروسية، وكان يخطط لتنفيذ الهجوم لدواعي كراهية السلطات، مشيرة إلى أنه كان يعمل أيضًا على تجنيد سكان محليين للمشاركة في أنشطة إرهابية.

وأكدت الهيئة أن عناصر الأمن عثروا في منزل المتهم على قنبلة يدوية الصنع وإرشادات بخصوص كيفية تصنيعها ومكونات لإنتاج متفجرات.


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