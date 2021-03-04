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ميركل: ألمانيا على أعتاب مرحلة جديدة لجائحة كورونا

أنجيلا ميركل
أنجيلا ميركل
د ب أ
نشر في: الخميس 4 مارس 2021 - 3:09 ص | آخر تحديث: الخميس 4 مارس 2021 - 3:09 ص

 قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن بلادها على أعتاب مرحلة جديدة لجائحة كورونا، وذلك في الوقت الذي وافقت فيه برلين ، الأربعاء، على مسار لتخفيف قيود الإغلاق على نحو حذر.

وأضافت ميركل أنه ينبغي على ألمانيا ألا تدخل المرحلة الجديدة "بلا مبالاة، ولكن بأمل له ما يبرره".

وتخطط ألمانيا لتخفيف الإغلاق من خلال إجراء اختبارات سريعة جماعية واختبارات ذاتية.

وقالت ميركل بعد ساعات من المفاوضات مع رؤساء وزراء الولايات، إن الاختبارات تظهر "بدقة جيدة ما إذا كان شخص ما معديا على أساس يومي".

وأوضحت المستشارة الألمانية أن الاختبارات الأسبوعية المجانية ستكون متاحة في ألمانيا بدءا من 8 آذار/مارس.

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