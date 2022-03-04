وزيرة الخارجية البريطانية: نساعد أوكرانيا في الدفاع عن نفسها

أكّدت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، العمل على مساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها بالتعاون مع الحلفاء في دول البلطيق.

ونقلت وسائل إعلام عن الوزيرة قولها، إنه يتم تعزيز جناح حلف شمال الأطلسي "الناتو" شرقًا، وتابعت: "ندعم أمن أوروبا ونحد من قوة آلة بوتين الحربية بالعقوبات".

واتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة ، الأربعاء، قرارا بأغلبية 141 دولة ومعارضة 5 فقط بمطالبة روسيا بالانسحاب الفوري من أوكرانيا، بعد أسبوع من العمليات العسكرية التي فشلت حتى الآن في السيطرة على أي من المدن الأوكرانية الكبرى، أو الإطاحة بالرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي.