مصرع طفلة سقطت في أسانسير عقار بالهرم

توصلت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، في واقعة مصرع طفلة سقطت من الطابق الرابع، خلال محاولة استقلالها الأسانسير بدائرة قسم شرطة الأهرام، إلى أن المتوفاة كانت رفقة والديها وانزلقت قدماها أثناء محاولة استقلالهم الأسانسير، ولا توجد شبة جنائية في الواقعة.

وأضافت التحريات أن والدي الطفلة حاولا إنقاذ حياتها بنقلها إلى المستشفى ولكنها لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابتها بنزيف داخلي في الرأس والأذن.

وتلقى قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، إشارة من المستشفى تفيد باستقبال طفلة في العقد الأول من عمرها، مقيمة بمنطقة الطوابق فيصل بدائرة القسم، ومصابة بنزيف داخلي بالرأس والأذن وكسور ولقيت مصرعها خلال محاولات إسعافها وادعاء سقوط من علو.

وبالانتقال والفحص وسؤال أهلية الطفلة أفادوا بأنهم أثناء محاولتهم استقلال الأسانسير بالطابق الرابع رفقتهم الطفلة الضحية انزلقت قدماها ما بين الأسانسير والحائط مما تسبب في إصابتها التي أودت بحياتها.

نقلت الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.