بوريل: نفرض عقوبات تؤثر على الاقتصاد الروسي وسيترتب على ذلك تداعيات كثيرة

قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن العالم يشاهد اليوم الوجه القبيح للحرب وهي حرب بوتين، ويتعين عليه وقفها.

وأضاف بوريل، في كلمة له، مساء اليوم الجمعة، أن الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات تؤثر على الاقتصاد الروسي، ستترتب عليها تداعيات كبيرة، مؤكدًا أن روسيا تقصف وتدمر كل شيء.

واتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أول أمس، قرارا بأغلبية 141 دولة ومعارضة 5 فقط بمطالبة روسيا بالانسحاب الفوري من أوكرانيا، بعد أسبوع من العمليات العسكرية التي فشلت حتى الآن في السيطرة على أي من المدن الأوكرانية الكبرى، أو الإطاحة بالرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي.

وشهد الصراع الروسي الأوكراني منعطفًا جديدًا، في 21 فبراير الماضي، بعدما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك جمهوريتين مستقلتين عن أوكرانيا، في خطوةٍ تصعيديةٍ لقت غضبًا كبيرًا من كييف وحلفائها الغربيين.