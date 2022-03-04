أوكرانيا تطلب تأجيل مباراتها مع اسكتلندا في تصفيات المونديال

طلبت أوكرانيا تأجيل مباراتها في المباريات الفاصلة للتأهل إلى كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر أمام اسكتلندا، وذلك عقب الغزو الروسي للبلاد، حسبما علمت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا).

وكان من المقرر أن يلتقي الفريقين في جلاسجو يوم 24 مارس الجاري، بحيث يتأهل الفائز لمواجهة الفائز من مباراة ويلز والنمسا للحصول على مقعد مؤهل لكأس العالم التي ستنطلق في قطر في نوفمبر المقبل.

لكن مع توقف كرة القدم في أوكرانيا في الوقت الحالي، فإنه من المتوقع أن يوافق الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) على طلب أوكرانيا بتأجيل المباراة الفاصلة التي ستقام في ملعب "هامبدن بارك".

وكان الاتحاد الاسكتلندي لكرة القدم قد تواصل مع كل من (فيفا) والاتحاد الأوروبي(يويفا) في الأيام الماضية لمناقشة موقف مباراتي الفريقين للرجال والسيدات، حيث تقام مواجهة بين الفريقين على مستوى السيدات يوم الثامن من أبريل المقبل.

وقد يكون لتأجيل المباراة تداعيات على المواجهة الأخرى في قبل النهائي والتي تجمع بين ويلز والنمسا.

وفي وقت سابق من هذا الاسبوع أرسل الاتحاد الاسكتلندي خطابا لنظيره الاوكراني شدد فيه على "الدعم والصداقة والحدة" عقب الغزو الروسي.

وذكر الاتحاد الاسكتلندي: "كرة القدم غير مهمة خلال ذلك الصراع، لكننا نقلنا شعورنا القوي بالتضامن والذي عبر عنه المشجعون والمواطنون في اسكتلندا في الأيام الماضية".

وتم منع المنتخبات الروسية والأندية من المشاركة في مسابقات (فيفا) و(يويفا) رغم أن الاتحاد الروسي أعلن اليوم الخميس أنه سيستأنف على القرار أمام محكمة التحكيم الرياضي الدولية (كاس).

وكان من المقرر أن تواصل روسيا مشوارها في المباريات الفاصلة المؤهلة لكأس العالم، لكن عدة دول، ومن بينها اسكتلندا، أكدت أنها سترفض اللعب أمام روسيا في أي مستوى حتى إشعار آخر.