وفاة المتهم بقتل طفل قطور داخل محبسه قبل محاكمته بأيام

توفي المتهم بقتل الطفل إسماعيل السيد، ضحية واقعة خطف مركبة توكتوك بدائرة مركز قطور، داخل محسبه اليوم الجمعة، قبل صدور حكم عليه من محكمة الجنايات بالمحلة في مارس الحالي.

وتلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارا بالواقعة، وتم نقل الجثمان للمشرحة تحت تصرف النيابة التي كلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة عمل التحريات حول ظروف وملابسات الواقعة، وتوقيع الكشف الطبي على الجثة لبيان سبب الوفاة، وبعد مناظرتها تبين أن الوفاة طبيعية حيث كان يعانى من مرض مزمن في الدم.

وترجع تفاصيل الواقعة لشهر يونيو من العام الماضي، عندما اختطف المتهم الطفل إسماعيل السيد لسرقة "التوكتوك" الذي يعمل عليه، وقام بتوثيقه بالحبال لأكثر من 24 ساعة، ما نجم عنه بتر في قدميه ويديه، بعدما تسبب الحبل في منع وصول الدم إلى أطرافه، لكن تدهورت حالة الطفل الصحية أكثر ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته، وتم إلقاء القبض على المتهم.

وتمكن ضباط مباحث مركز قطور بمديرية أمن الغربية من ضبط المتهم بعد استدراجه لطفل يقود توك توك بحجة توصيله إلى مكان بعيد عن القرية، وفي الطريق قام المتهم بتوثيق الطفل بالحبال وتركه وفر هاربا بالتوكتوك بعد قيادته، وقررت النيابة حبسه وإحالته للمحاكمة وتحددت جلسة لمحاكمته في هذا الشهر إلا أنه توفى قبل محاكمته.