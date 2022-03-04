قال الفنان رامي صبري، إنه كان يتمنى تواجد شقيقة كريم معه خلال الأيام الحالية، وذلك عقب وفاته نتيجة هروبه من إحدى مصحات علاج الإدمان، غير المرخصة في منطقة البدرشين، وغرقه في ترعة المريوطية.

ووجه خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي، مقدمة برنامج «معكم»، المذاع عبر فضائية «CBC»، مساء الخميس، رسالة إلى جميع الشباب، قائلًا: «بقول للشباب اللي لسة صغير في السن ركزوا في صحتكم وشغلكم، وابتعدوا عن أصدقاء السوء، وبتمنى لأولادي أنهم يكونوا أحسن دائمًا».

واستكمل، أنه يتمنى أن يتنعم والدته ووالده بالصحة، مضيفًا: «بدعي ربنا أن ربنا يصبرهم أحنا خسرنا أخويا بس ربنا عايز كدا، وأحنا علينا أننا ننفذ حكمه».

وأشار إلى أنه ولد في مصر ولكن استمر في العيش داخل الإمارات حتى بلغ 12 عامًا، مضيفًا: «حبى للمزيكا كان واضح منذ عمر الـ 4 سنوات، واضطر والدى ووالدتى ترك الإمارات والنزول إلى مصر بسبب حبى للمزيكا وإصراري على دخول معهد الموسيقى العربية».

وأوضح، أن فترة تواجده في المعهد كانت الفنانة شيرين عبد الوهاب والفنان أحمد سعد الأقرب إليه، متابعًا: «هما أصغر منى بسنتين ودايما كنت بشوفهم أصوات حلوة أوى، وأنا عملت ألحان كتيرة لشيرين بس منزلش منهم غير أغنية مش عاوزة غيرك انت».