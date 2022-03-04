 وزيرا الخارجية السعودي والروسي يبحثان هاتفيا تطورات الأزمة في أوكرانيا - بوابة الشروق
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وزيرا الخارجية السعودي والروسي يبحثان هاتفيا تطورات الأزمة في أوكرانيا

د ب أ
نشر في: الجمعة 4 مارس 2022 - 10:37 م | آخر تحديث: الجمعة 4 مارس 2022 - 10:37 م

أجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اتصالاً هاتفيا، اليوم الجمعة، مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وبحث الوزيران خلال الاتصال، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في شتى المجالات، إضافة لتبادل وجهات النظر حيال مستجدات الأوضاع في المنطقة والعالم والجهود المبذولة تجاهها.

كما بحث الوزيران، آخر التطورات المتعلقة بالأزمة في أوكرانيا.

وأكّد الوزير السعودي أن "الطريقة المثلى للتعامل مع هذه الأزمة هي بتعزيز الحوار بين الطرفين للوصول إلى حلٍ سياسي يحقق الأمن والاستقرار في تلك المنطقة والعالم".

وتطرق الجانبان، إلى تكثيف التنسيق والعمل الثنائي في العديد من القضايا الإقليمية والدولية، وعلى رأسها تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وجهود إرساء دعائم السلام التي يبذلها البلدان في المنطقة والعالم.

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