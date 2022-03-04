رئيس الدوما الروسي: رئيس أوكرانيا ترك بلاده وغادر إلى بولندا

قال رئيس مجلس النواب الروسي "الدوما"، فياتشيسلاف فولودين، إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي غادر أوكرانيا وانتقل إلى بولندا.

وأضاف فولودين على قناته في "تيلجرام" اليوم الجمعة، بحسب وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية: "لقد غادر رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي البلاد، وهو الآن في بولندا".

وتابع رئيس مجلس النواب الروسي: "زيلينسكي غادر أوكرانيا، حيث قال نواب في البرلمان الأوكراني (رادا) إنهم لا يستطيعون الوصول إليه في لفوف بغرب البلاد"، مشيرا إلى أنه الآن في بولندا.

وكان رئيس مجلس الدوما الروسي أعلن في 26 فبراير الماضي، نقلا عن نواب في البرلمان الأوكراني، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، غادر كييف وهو موجود حاليا في مدينة لفوف غربي أوكرانيا.

وفي سياق متصل، صرح السكرتير الصحفي للرئاسة الروسية دميتري بيسكوف اليوم بأن وفدي روسيا وأوكرانيا المنخرطين في المحادثات لديهما إمكانية إبلاغ بعضهما البعض بمواقفهما بوضوح تام وبدون وسطاء.

وردا على سؤال حول إمكانية إجراء اتصال بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين ورئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، قال بيسكوف إن "الوقت حان الآن لإجراء هذه المحادثات"، وفق ما نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وأضاف بيسكوف أن "الوفدين لديهما إمكانية إبلاغ بعضها البعض بمواقفهما بوضوح وبدون وسطاء وقد تم الكشف عن موقفنا للجانب الأوكراني".

وعقدت الجولة الثانية من المحادثات بين وفدي روسيا وأوكرانيا أمس الخميس، في بيلاروسيا، ووصف مساعد الرئاسة الروسية فلاديمير ميدينسكي، الذي يقود الوفد الروسي، الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال هذه الجولة بأنها تقدم جدي، حيث تمكنت موسكو وكييف من التوصل إلى اتفاق بشأن ممرات إنسانية للمدنيين، ومن المتوقع أن تبدأ الجولة الثالثة في غضون أيام.