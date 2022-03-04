فوز الوحدة وتعثر العين في الدوري الإماراتي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

فاز الوحدة على مضيفه شباب الأهلي 3 /1، اليوم الجمعة، ضمن منافسات المرحلة 18 من الدوري الإماراتي لكرة القدم.

وتقدم الوحدة عن طريق جواو بيدرو في الدقيقة الرابعة، قبل أن يدرك توماس أولسون التعادل لشباب الأهلي في الدقيقة العاشرة.

وفي الدقيقة 85 سجل عمر خربين الهدف الثاني للوحدة، قبل أن يضيف جواو بيدرو الهدف الثاني له والثالث للوحدة في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ورفع الوحدة رصيده إلى 39 نقطة قي المركز الثاني، فيما تجمد رصيد شباب الأهلي عند30 نقطة في المركز الرابع.

وفي مباراة أخرى، سقط العين متصدر الترتيب في فخ التعادل مع العروبة 1 /1.

وتقدم علي مدن للعروبة في الدقيقة 38، قبل أن يدرك رافائيل بيريرا التعادل للعين في الدقيقة 87.

ورفع العين رصيده إلى 43 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق أربع نقاط عن الوحدة صاحب المركز الثاني، فيما رفع العروبة رصيده إلى عشر نقاط في المركز الثالث عشر (قبل الأخير).