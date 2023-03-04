يقتل جاره بفأس أمام أسرته لمنعه من الاعتداء على والدته في الفيوم

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أنهي شخص، حياة جاره بعد أن انهال على رأسه بفأس أثناء تواجده أمام منزله بصحبة أسرته ما أدى إلي مصرعه في الحال وتم نقل الجثة إلى المشرحة وضبط المتهم وإحالته للنيابة العامة.

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطارا من العميد إسلام لطيف مأمور مركز شرطة الفيوم يفيد ورود بلاغ بمقتل شخص على يد جاره.

وانتقلت قوة من مباحث مركز شرطة الفيوم تحت إشراف اللواء حسام أنور مدير إدارة البحث الجنائي وبقيادة المقدم محمد هاشم مفتاح رئيس المباحث، وتبين أن المجنى عليه يدعى سيد عويس خلف في العقد الرابع من العمر، قتل على يد جاره أثناء جلوسه بصحبة أسرته أمام منزله وفاجأه الجاني من الخلف وانهال على رأسه بفأس حتى سقط جثة هامدة في الحال بحسب توثيق مقطع فيديو للواقعة.

وكشفت تحريات المباحث أن الجاني قتل جاره بدافع الانتقام منه لتدخله بشكل دائم ومنع الجاني من الاعتداء على والدته بصفه مستمرة.

فقرر المتهم الانتقام من جاره وباغته من الخلف أثناء جلوسه أمام منزله وانهال علي رأسه بفأس حتى سقط جثة هامدة في الحال تم نقل الجثة إلى المشرحة وضبط المتهم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.