الآثار: جاري الانتهاء من رفع كفاءة متحف إيمحتب بسقارة

أوشك فريق العمل من قطاعي المشروعات والمتاحف بالمجلس الأعلى للآثار بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، على الانتهاء من مشروع رفع كفاءة متحف إيمحتب بسقارة.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة السياحة والآثار لتحسين تجربة الزائرين من المصريين والسائحين بالمتاحف والمواقع الأثرية أثناء زيارتهم.

وقال العميد مهندس هشام سمير مساعد وزير السياحة والآثار لمشروعات الآثار والمتاحف والمشرف العام على قطاع المشروعات بالمجلس الأعلى للآثار، إن جميع الأعمال تجرى على قدم وساق، حيث تم الانتهاء من أعمال الدراسات الإنشائية للمتحف، وجاري الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع العام لموقع المتحف، من حيث تغيير الأرضيات الحجرية التالفة بمسار الزيارة وتطوير شبكات الري بمناطق الزراعات الخارجية والمنطقة المحيطة بالمتحف، بالإضافة إلى تغير منظومة الإضاءة والتأمين داخل المتحف، وأعمال التشطيبات النهائية لقاعات العرض، وأعمال رفع كفاءة وحدات التكييف المركزي.

ومن جهته، أوضح مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، أن المشروع يتضمن أيضا إنشاء مركز للترميم، بالإضافة إلى تطوير فتارين العرض تمهيدا لعرض القطع الأثرية بها طبقا لرؤية سيناريو العرض بعد تطويره.

وذكر أنه سيتم كذلك تطوير الخدمات المقدمة للزائرين، عن طريق تزويد المتحف بعدد من اللوحات الإرشادية والتعريفية وشاشات عرض تفاعلية يتم من خلالها عرض مادة فيلمية عن بعض الاكتشافات الأثرية بموقع جبانة سقارة، بالإضافة إلى توفير كل سبل الإتاحة بالمتحف لاستقبال السياحة الميسرة من ذوي الهمم، وتزويد الموقع بالكافتيريات والبازارات، الأمر الذي من شأنه يعمل على تحسين تجربة الزائرين بما يتناسب مع أهمية المتحف والموقع الأثري ككل.

ويعد متحف إيمحتب واحداً من أهم متاحف المواقع الأثرية بمصر، والذي تم إنشائه تخليدًا وتكريمًا لذكرى المهندس المعماري المصري "إيمحتب"، كما أن موقعه بمنطقة سقارة الأثرية يساهم بشكل كبير في زيارته إذ يحرص زائري الموقع من المصريين والأجانب على زيارته للتعرف عن قرب على كل ما يخص المهندس المعماري الفريد صاحب المجموعة الهرمية للملك زوسر.

ويحتوي متحف إيمحتب على 6 قاعات يعرض بالقاعة الأولي قطعة حجرية نادرة، وهي عبارة عن قاعدة هرم الملك "زوسر"، والتي تحتوي على ألقاب المهندس والطبيب "إيمحتب"، أما القاعة الثانية فهي مكتبة المهندس وعالم الآثار الفرنسي المرحوم "جان فيليب لوير"، الذي عمل لمدة 75 عامًا في سقارة للكشف عن المجموعة الهرمية للملك زوسر.

في حين تضم القاعة الثالثة على أهم نماذج العناصر المعمارية بمجموعة هرم زوسر، والقاعة الرابعة تسمى قاعة مقابر سقارة، والتي تحتوي على أهم مقتنيات ملوك الأسرة الخامسة والسادسة، من أبرزها مومياء الملك "مري إن رع" أحد ملوك الأسرة السادسة، والتي تعتبر أقدم مومياء ملكية، في حين تضم القاعة الخامسة عددًا من الأواني المختلفة الأشكال والأحجام، اكتشفت داخل هرم الملك زوسر وبعض ملوك الأسرة الثانية وتسمى قاعة طرز سقارة.

كما تحتوي أيضًا على أهم منحوتات النماذج الخشبية والحجرية لكبار الموظفين، أما القاعة الأخيرة فهي قاعة البعثات، والتي تعرض أهم نتائج حفائر البعثات المصرية والأجنبية التي عملت في سقارة، وتضم أهم وأقدم مجموعة من أدوات الجراحة في التاريخ، وكذلك التماثيل البرونزية للمعبودات المصرية، بالإضافة إلى قاعة للتهيئة المرئية، والتي تعرض مواد فيلمية عن أهمية سقارة الأثرية.