 شهداء في قصف إسرائيلي على منزل شمالي غزة.. وانتشال جثامين 11 شهيدا جنوبا - بوابة الشروق
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شهداء في قصف إسرائيلي على منزل شمالي غزة.. وانتشال جثامين 11 شهيدا جنوبا

القصف الإسرائيلي على رفح الفلسطينية - د ب أ
القصف الإسرائيلي على رفح الفلسطينية - د ب أ
أحمد علاء
نشر في: الإثنين 4 مارس 2024 - 3:22 م | آخر تحديث: الإثنين 4 مارس 2024 - 3:22 م
سقط شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على منزل في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة شمالي القطاع.

جاء ذلك حسبما أوردته قناة الجزيرة، التي تحدثت كذلك عن أن طواقم الإسعاف تنتشل جثامين 11 شهيدا من مناطق متفرقة في خان يونس جنوبي قطاع غزة منذ صباح اليوم.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة، فيما كشفت وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع حصيلة جديدة لضحايا العدوان المستمر لليوم 150 يومًا على التوالي.

وقالت صحة غزة، في بيان، إن حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفع إلى 30 ألفًا و534 شهيدًا، مع تسجيل 71 ألفًا و920 جريحًا، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأضاف البيان، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 13 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 124 شهيدًا و210 إصابات خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشار إلى أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الاسعاف والدفاع المدني إليهم.

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