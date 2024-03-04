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ضرب زلزال بقوة 4.9 درجة على مقياس ريختر، مساء اليوم الإثنين، ولاية جناق قلعة في شمال غربي تركيا.

وقالت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) في موقعها الالكتروني، إن مركز الزلزال قضاء ينيجه، بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وأشارت إلى أن الزلزال وقع على عمق 10.44 كيلو متر تحت سطح الأرض.

ولم ترد أي معلومات عن وقوع أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

يذكر أن زلزالين بقوة 7.7 درجة و7.6 درجة على مقياسي ريختر ضربا جنوب شرق تركيا وشمال سوريا في السادس من فبراير العام الماضي، وتلتهما آلاف الهزات الأرضية.

وفي المجمل، لقي أكثر من 57 ألف شخص حتفهم في البلدين وأصبح أكثر من مليوني شخص بلا مأوى في تركيا وحدها.