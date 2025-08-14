صفقة جديدة ضمن 8 غيابات عن الأهلي أمام فاركو

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يعاني فريق الأهلي من قائمة غيابات طويلة عن قائمة الفريق لمواجهة فاركو، غدا الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الممتاز.

يغيب عن صفوف الأهلي ثمانية لاعبين، وهم الثلاثي إمام عاشور ومروان عطية وياسر إبراهيم بسبب إصابات مختلفة.

كما يتواصل أيضا غياب الحارس الثالث، محمد أحمد "سيحا" المنضم من حرس الحدود هذا الصيف إضافة إلى عمر كمال عبد الواحد ومصطفى العش، والمهاجم الواعد حمزة عبد الكريم لأسباب فنية.

ويبقى أيضا أحمد عبد القادر خارج الحسابات بعد انتهاء تجربة إعارته إلى قطر القطري، في الموسم الماضي.

يذكر أن الأهلي استهل مشواره في الدوري بالتعادل 2-2 مع مودرن سبورت، بينما تعادل فاركو مع إنبي بدون أهداف.