يمينيون إسرائيليون يحاولون مجددا منع دخول مساعدات إنسانية إلى غزة

جدد يمينيون إسرائيليون محاولتهم منع إدخال شاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم







جدد يمينيون إسرائيليون محاولتهم منع إدخال شاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم جنوب إسرائيل.

وقالت شرطة الاحتلال، في بيان أوردته وكالة الأناضول، اليوم الاثنين: «وصل نحو 20 متظاهرا إلى مجمع معبر كرم أبو سالم، وبعد نقاش قصير معهم، دون مواجهات، غادروا المكان طوعًا».

وأضافت: «تم اعتقال ثلاثة متظاهرين رفضوا الإخلاء على الفور، وتم نقلهم بعد ذلك إلى مركز الشرطة لاستجوابهم».

وأشارت الشرطة الإسرائيلية إلى أنها عززت مع جيش الاحتلال، تواجدهم على المعابر الإسرائيلية.

وتابعت: «انتشرت قوات كبيرة من الشرطة في المنطقة وعلى المعابر من أجل فرض نظام المنطقة العسكرية المغلقة ومنع دخول المدنيين إليها وفي إطار ذلك السماح بمرور المساعدات الإنسانية على معبري كرم أبو سالم ونيتسانا (العوجة بين إسرائيل ومصر) وفي نفس الوقت السماح بخروج البضائع من ميناء أسدود».

وكان يمينيون إسرائيليون وبعض ذوي الأسرى المحتجزين بغزة نظموا في الأسابيع الماضية احتجاجات في الطرق المؤدية إلى المعابر لمنع دخول شاحنات المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وكانت إسرائيل تسمح بدخول كميات محدودة جدا من المساعدات إلى القطاع، وأدى منع المتطرفين مرور الشاحنات إلى تراجع كبير في كميات المساعدات الإنسانية، وفق تقارير منظمات الأمم المتحدة.

ولجأت عدة دول إلى إنزال كميات محدودة من المساعدات من الجو على عدد من المناطق في غزة إثر النقص الحاد بمواد الإغاثة في القطاع.