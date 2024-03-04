البابا تواضروس الثانى يترأس صلوات تجنيز الأنبا بسنتى أسقف حلوان والمعصرة

ترأس قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صلوات تجنيز الأنبا بيسنتى أسقف حلوان والمعصرة وتوابعها، وذلك بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وتوافد عدد كبير من الكهنة والقمامصة والمسيحيون بحلوان والمعصرة وتوابعها إلى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، للمشاركة في صلوات تجنيز الراحل.

وأعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مساء أمس، رحيل الأنبا بيسنتي أسقف حلوان والمعصرة، بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر ناهز ال ٨٣ سنة، بعد أن قضى في الحياة الرهبانية أكثر من 53 سنة منها 38 عاما أسقفًا.