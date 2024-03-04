صلاح عبد الله: قبل احترافي كنت أذهب لمشاهدة جميل برسوم على المسرح وأنحني له تقديرا

نشر الفنان صلاح عبد الله، عبر حسابه الرسمي بفيسبوك، منشورًا ينعى فيه الفنان الراحل جميل برسوم، والذي رحل عن عالمنا فجر اليوم، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 70 عامًا.

وكتب عبد الله: "جميل برسوم إنسان جميل فنان عظيم تشرفت بمشاركته بعض الأعمال وقبل احترافي التمثيل كنت أذهب لمشاهدته على مسرح الطليعة، وبعد العرض أسعى لمصافحته وأنحني أمامه تقديرًا لموهبته وإبداعه والآن أقول له بدموع القلب مع السلامة ياجميل قوي".

ومنذ أيام تم تكريم جميل برسوم في ختام المهرجان الكاثوليكي في دورته الـ72، حيث حصل على جائزة الأب يوسف مظلوم، وأعرب برسوم عن سعادته بهذا التكريم وقال: "كنت خايف أموت قبل ما أتكرم.. أن تأتي متأخرًا خير من ألا تأتي".

وعلى الرغم من رحيل الفنان جميل برسوم، إلا أنه يطل بأعماله خلال شهر رمضان، حيث يشارك في دراما رمضان القادم بثلاثة أعمال وهي مسلسل "فراولة" والجزء الرابع من مسلسل "المداح" ومسلسل "بـ100 راجل".

وشارك جميل برسوم في بعض الأعمال التلفزيونية أبرزها مسلسل "أوان الورد" و"أهل كايرو" و"الطاووس" و"تحت الوصاية" في رمضان الماضي، كما شارك في أعمال سينمائية أبرزها "ولاد العم" و"الفيل الأزرق".