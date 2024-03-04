قالت الدكتور منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنَّ اليوم الاثنين يشهد استقرارًا في حالة الطقس على معظم محافظات الجمهورية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى، أنّ درجات الحرارة المتوقعة اليوم أعلى بدرجة مئوية عن الوضع الطبيعي لها في مثل هذا الوقت من العام.

وأوضحت أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى اليوم تبلغ 23 درجة مئوية، مع زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، وبخاصة في المحافظات الداخلية.

غير أنها أشارت إلى أن المحافظات الساحلية تشهد تكوُّن السحب المنخفضة والمتوسطة، والتي تحجب جزءًا من أشعة الشمس.

ولفتت إلى أن هناك فرصًا لهطول أمطار خفيفة اليوم على بعض المناطق من السواحل الشمالية وهي المحافظات المُطلة على البحر المتوسط.

وأكّدت أن الطقس نهارًا يكون شتويا دافئا على معظم السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ويكون مائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ونوهت بأنه مع حلول فترات الليل، يسود انخفاض في قيم درجات الحرارة، حيث يتجاوز الفارق بين النهار والليل عشر درجات على القاهرة الكبرى، وأكثر من 15 درجة على محافظات الصعيد، ليكون الطقس ليلا باردًا على أغلب الأنحاء.