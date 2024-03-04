جلسة طارئة للجنة الدفاع بالبرلمان الألماني بشأن واقعة التنصت الروسي

تعتزم لجنة الدفاع في البرلمان الألماني عقد جلسة طارئة للتشاور حول تنصت روسيا على محادثة لضباط كبار في سلاح الجو الألماني، تضمنت معلومات حساسة عن الحرب في أوكرانيا.

وعلمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن من المنتظر عقد هذه الجلسة يوم الإثنين المقبل.

وكانت روسيا نشرت يوم الجمعة الماضي مقطعا صوتيا لمحادثة بين ضباط كبار في سلاح الجو الألماني، كانوا يناقشون سيناريوهات استخدام صواريخ "تاوروس" الألمانية بعيدة المدى في حال توريدها إلى أوكرانيا.

وكان مفتش (قائد) القوات الجوية الألمانية، إنجو جيرهارتس، من بين المشاركين في المشاورات التي نشرتها روسيا.

ويُفترض أن هذا النقاش كان في إطار التحضير لتقديم إحاطة لوزير الدفاع بوريس بيستوريوس.

وبدوره، اتهم الوزير بيستوريوس المنتمي إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، القيادة السياسية في روسيا بشن حرب معلومات بهدف إحداث انقسام في ألمانيا.

وقال بيستوريوس، في برلين مساء أمس الأحد، إن هذه الحادثة "جزء من حرب المعلومات التي يشنها (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين، فالمسألة تتعلق بالانقسام، وتتعلق بتقويض وحدتنا، وعليه يجب أن نتصرف بطريقة متعقلة على نحو خاص لكن ليس بطريقة أقل حزما".

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم الإثنين، أنها أبلغت السفير الألماني في موسكو، ألكسندر جراف لامبسدورف، رسميا احتجاج روسيا على ما ورد في المحادثة بين كبار ضباط سلاح الجو الألماني.

وقالت الوزارة، إنها احتجت لدى السفير على مثل هذه الاستعدادات من قبل القوات العسكرية الألمانية، مشيرة إلى أن مثل هذا الحدث يوضح مدى تورُّط "الغرب الجماعي"، بما في ذلك برلين في الصراع حول أوكرانيا.