انتشار مكثف للشرطة الألمانية مع تحصن امرأة في مستشفى بمدينة آخن

تحصنت امرأة - 65 عاما، داخل مستشفى في مدينة أخن غربي ألمانيا، اليوم الاثنين، مما دفع الشرطة إلى القيام بعملية كبيرة.

وقالت الشرطة مساء اليوم الاثنين، إن المرأة دخلت المستشفى عصر اليوم، وبعد فترة وجيزة لوحظ دخان في المنطقة.

وأرسلت الشرطة قوات خاصة إلى المستشفى وتم إخلاء الغرف في المنطقة المحيطة. ولم يتضح بعد ما إذا كانت المرأة مسلحة وما إذا كانت تحتجز أشخاصا آخرين. وتم نشر "فرقة كبيرة" من الشرطة في الموقع.

وأكدت متحدثة باسم الشرطة في وقت سابق وجود "شخص مثير للارتياب" في المستشفى.

وحذرت الشرطة على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي، من "وجود إغلاق لعدد من الطرق وفرض قيود على حركة السكك الحديدية. تجنبوا المنطقة قدر الإمكان".