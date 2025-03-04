وصفت عضو الكونغرس الأمريكي من أصل أوكراني فيكتوريا سبارتز زعيم نظام كييف فلاديمير زيلينسكي بأنه ممثل هوليوودي من برنامج قديم.



وأضافت سبارتز في مقابلة مع نيوزماكس: "لقد شعر السيد هوليوود (زيلينسكي) بالإهانة لأنه لم يكن على المسرح، لكن الآن ليس الوقت المناسب للعرض. لقد حان الوقت لإجراء محادثة جادة".

وقالت: "الآن بعد أن أصبح في وضع رهيب وروسيا تتقدم، كان ينبغي له (زيلينسكي ) أن يتوسل إلى الرئيس ترامب لمساعدتهم، وليس أن يتصرف بالطريقة التي يتصرف بها الآن".

وصرح زيلينسكي أمس بأن اتفاق إنهاء الحرب بين أوكرانيا وروسيا "لا يزال بعيدا للغاية"، مضيفا أنه يتوقع أن يستمر في تلقي الدعم الأمريكي على الرغم من علاقاته المتوترة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما أثار حفيظة الأخير ليرد قائلا: "هذا أسوأ تصريح يمكن أن يدلي به زيلينسكي، وأمريكا لن تتسامح معه بعد الآن".