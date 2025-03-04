﻿ صادرات الإسماعيلية الزراعية تحقق 36 مليون دولار صادرات الإسماعيلية الزراعية خلال شهرين

حققت صادرات الإسماعيلية الزراعية خلال الشهرين الماضيين نحو ٣٦ مليون دولار، تضمنت الخضر والفواكه المجمدة والطازجة، والمحاصيل الحقلية، والنباتات الطبية والعطرية، والفراولة المجمدة.

وأكد المهندس محمد شطا، وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية، أن صادرات ديسمبر شملت ١٧٣.٨٨ طنًا من الخضر المجمدة والطازجة بقيمة ١٨٥ ألف دولار، و١٨٨ طنًا من الفاكهة المجمدة والطازجة بقيمة ٧٦١.٢ ألف دولار، و٦٨٧٢ طنًا من المحاصيل الحقلية بقيمة تجاوزت ٢١.٦٧ مليون دولار، ليصل الإجمالي إلى ٧٢٨٣.٩ طنًا بقيمة ٢٢.٦٣ مليون دولار.

وأضاف شطا أنه خلال يناير، تم تصدير ٧٦٩٠ طنًا من المحاصيل الحقلية بقيمة ١٢.٥ مليون دولار، و٢٠١ طن من الفاكهة المجمدة والطازجة بقيمة ٧٢٣.٨٧ ألف دولار، و١٧.٢ طن من النباتات الطبية والعطرية بقيمة ٦٠٧٩ دولارًا.

وتزامنًا مع موسم حصاد الفراولة، أحد أهم محاصيل الإسماعيلية التصديرية، تم تصدير ٢٥ طنًا من الفراولة المجمدة بقيمة ٥٤.٢٩٨ ألف دولار خلال يناير، ليصل إجمالي الصادرات الزراعية لهذا الشهر إلى ٧٩٣٣.٩ طنًا، بقيمة تتجاوز ١٣.٧ مليون دولار، وبلغ عدد الشهادات التصديرية الصادرة بين ديسمبر ويناير ٧٣١ شهادة، منها ٣٦٥ خلال يناير ٢٠٢٥.