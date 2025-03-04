الرئيس الألماني يواصل جولته في أمريكا الجنوبية بزيارة تشيلي

يواصل الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير اليوم الثلاثاء جولته في أمريكا الجنوبية بزيارة تشيلي.

ويعتزم شتاينماير افتتاح مؤتمر اقتصادي ألماني-تشيلي، قبل أن يقوم بزيارة إلى المدرسة الألمانية في سانتياجو، إلى جانب زيارة لمتحف الذاكرة وحقوق الإنسان المخصص لإحياء ذكرى ضحايا الدكتاتورية العسكرية تحت قيادة الجنرال أوجستو بينوشيه خلال الفترة من عام 1973 حتى عام 1990، والتي وقع خلالها 3 آلاف جريمة قتل سياسية وسُجن أكثر من 30 ألف سياسي في تشيلي.

ومن المخطط أن يلتقي شتاينماير غدا الأربعاء الرئيس التشيلي جابرييل بوريك.

وكان شتاينماير التقى أمس الاثنين رئيس باراجواي، سانتياجو بينيا، في أسونسيون.

وفي سانتياجو سيلتقي شتاينماير أيضا عددا من المتضررين من مستوطنة "كولونيا ديجنيداد" وخبراء في هذه القضية. وكان الواعظ الألماني باول شيفر انتقل مع أتباعه من ألمانيا إلى تشيلي في أوائل ستينيات القرن العشرين وأسس مستوطنة بالقرب من مدينة بارال. وعلى مدار عقود أجبر شيفر أعضاء طائفته على العمل هناك بدون أجر حتى استنفدوا قواهم، وشتت عائلات واعتدى جنسيا على أطفال ألمان وتشيليين. وخلال الدكتاتورية العسكرية في عهد بينوشيه، تحدثت تقارير عن أن معارضي النظام تعرضوا للتعذيب والقتل في موقع المستوطنة.

وأُعيد اليوم تسمية المنطقة إلى فيلا بافيرا. وهناك خلاف منذ سنوات حول بناء نصب تذكاري لضحايا "كولونيا ديجنيداد" في تشيلي.