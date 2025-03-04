قيادي بحزب مستقبل وطن: كلمة الرئيس خلال القمة العربية منصفة للفلسطينيين وحقهم في إقامة دولتهم وإعادة إعمارها

قال رشاد عبد الغني القيادي في حزب مستقبل وطن، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال القمة العربية الطارئة المنعقدة في القاهرة اليوم، أكدت موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية ورفضها القاطع لمخطط التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم، وأية محاولات من شأنها تصفية القضية الفلسطينية والتعدي على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.

وأكد عبد الغني في بيان له اليوم، أن الرئيس السيسي وضع المجتمع العربي والدولي أمام مسؤولياته تجاه ما يحدث في غزة من جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية ومحاولات استفزازية تنتهك كافة القوانين الدولية والقوانين الإنسانية، وتعتدي على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الحُر، الذي عانى ويلات الحرب الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة والضفة الغربية.

وأشار القيادي في حزب مستقبل وطن إلى أن كلمة الرئيس السيسي لم تحمل في طياتها سوى تحمل المسؤولية في الدفاع عن حقوق الشعب العربي وحماية الأمن القومي المصري والعربي، والتأكيد على أن غزة للفلسطينيين، تخضع لحكمهم وسيادتهم دون وصاية من أحد، وكذلك التأكيد على أن مصر لم ولن تقبل بأي شكل من الأشكال المشاركة في ظلم الدولة الفلسطينية وشعبها.

ولفت رشاد عبد الغني إلى أن مصر قدمت مشروعًا منصفًا للفلسطينيين يضمن لهم سيادتهم على أراضيهم، ويؤكد أن مصر لم ولن تتخلى عن دعمهم في إعادة إعمار دولتهم وعودة الحياة لهم مرة أخرى من خلال خطط استراتيجية عادلة، تشمل تحسين البنية التحتية، وتطوير المرافق العامة، وتوفير السكن والخدمات الأساسية، مما سيسهم في تحسين حياة الفلسطينيين.