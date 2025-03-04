الرئيس التنفيذي لباير ليفركوزن: علينا احترام بايرن ميونخ

قال فرناندو كارو، الرئيس التنفيذي لنادي باير ليفركوزن الألماني لكرة القدم، إن هناك الكثير على المحك أكثر من مجرد الحصول على مقعد بدور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا عندما يلتقي الفريق مع بايرن ميونخ في دور الـ من المسابقة القارية.

ويحل ليفركوزن ضيفا على مواطنه بايرن ميونخ، غدا الأربعاء، في ذهاب دور الـ16 للمسابقة القارية، قبل أن يتجدد الموعد بين الفريقين مرة أخرى في مباراة الإياب، التي تجرى على ملعب (باي أرينا)، بعدها بستة أيام.

وصرح كارو على منصة (لينكد إن): "هذه هي اللحظات في التاريخ التي تشكل أي نادي".

أشار كارو "ستكون الأسابيع المقبلة مرة أخرى مكثفة ومثيرة. نحن نلعب على أعلى مستوى بكل معنى الكلمة".

وتابع "نحن نستحق تلك المكانة وهي واحدة من أكثر المباريات إثارة للاهتمام في هذا الدور. سيمنح ذلك الفرصة لنشر علامتنا التجارية وثقافة نادينا بشكل كبير مرة أخرى".

وشدد "التواجد هنا لا يتعلق بكرة القدم فقط - بل يتعلق أيضًا بالطموح ونمو النادي بأكمله".

وأنهى ليفركوزن هيمنة بايرن ميونخ على لقب الدوري الألماني (بوندسليجا)، التي استمرت على مدار 11 موسما متتاليا، بعدما أحرز البطولة الموسم الماضي.

وحافظ ليفركوزن على سجله خاليا من الهزائم في جميع مبارياته الست التي لعبها ضد بايرن، منذ أن تولى الإسباني تشابي ألونسو تدريب الفريق في أكتوبر 2022.

واختتم كارو تصريحاته قائلا "لقد ظهرنا بقوة في هذه المباريات في الآونة الأخيرة، ولكن بالطبع يتعين علينا احترام جودتهم الهائلة، كفريق، وكناد، وكعلامة تجارية. نعلم ما نتوقعه. ندرك ما هو على المحك ونتطلع لذلك كثيرا".