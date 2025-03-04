رئيس جزر القمر: نرحب بالرؤية المصرية الشاملة لما بعد حرب غزة

جدد رئيس جمهورية جزر القمر غزالي عثماني، اليوم، رفضه لدعوات تهجير الشعب الفلسطيني، المخالفة للقرارات والمواثيق الدولية.

وقال عثماني، في كلمته أمام القمة العربية الطارئة بالقاهرة، إن المنطقة تشهد تصعيد خطير أمام ما ترتكبه قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد وإصابة عشرات الآلاف أغلبهم من النساء والأطفال الأبرياء، الأمر الذي يتطلب منا قرارات واضحة تليق بتضحيات الشعب الفلسطيني.

وأكد أن السلام يجب أن يكون هو الخيار، وشدد على تضامن بلاده مع الشعب الفلسطيني، مطالبا بوقف إطلاق النار الفوري والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية، والوقف الدائم للحرب، مرحبا بالرؤية المصرية الشاملة لما بعد الحرب، وفقاً لوكالة وفا الفلسطينية.

وأشار إلى أن بلاده شاركت في الدعوى التاريخية لدى محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل بسبب جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبتها ضد الشعب الفلسطيني في غزة، مؤكداً على الحق المشروع للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.