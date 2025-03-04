رئيسة المفوضية الأوروبية تعرض خطة لحشد 800 مليار يورو للدفاع الأوروبي

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عرضت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الثلاثاء، خطة لحشد 800 مليار يورو تقريبًا للدفاع الأوروبي.

وقالت خلال تصريحات، نقلتها وكالة «فرانس برس»، إن خطة الدفاع الأوروبية ستساعد في تسليم أوكرانيا «معدات عسكرية فورًا».

وأشارت إلى أن الخطة ستسمح بتقديم القروض لدول الاتحاد الأوروبي؛ لتمويل القدرات الدفاعية التي تشتد الحاجة إليها.

ولفتت إلى اعتزام المفوضية توفير 150 مليار يورو كقروض لدول الاتحاد الأوروبي بهدف زيادة الإنفاق الدفاعي.

كما اقترحت المسئولة الأوروبية تحفيف قواعد الميزانية لزيادة الاستثمارات في الدفاع، ذاكرة أن أمن القارة الأوروبية «مهدد بصورة كبيرة».

وحثت دول الاتحاد على إنفاق 650 مليار في مجال الدفاع واستثنائها من تقديرات عجز الموازنة.

#عاجل: فون دير لايين تعرض خطة لحشد 800 مليار يورو تقريباً للدفاع الأوروبي#فرانس_برس pic.twitter.com/RPAWrFa0HH — فرانس برس بالعربية (@AFPar) March 4, 2025

وأتى هذا التطور وسط قلق أوروبي متزايد من سياسة ترامب التي شكلت منذ مجيئه إلى البيت الأبيض في يناير الماضي، تحولاً في النهج الذي اعتمدته الولايات المتحدة على مدى سنوات تجاه أوروبا وحلفائها في الاتحاد الأوروبي.

كما جاء بعد عدة انتقادات وجهها الرئيس الأمريكي مؤخرا إلى الاتحاد الأوروبي معتبرا أنه أنشئ للإضرار ببلاده، وبعد تعليقه المساعدات العسكرية لأوكرانيا.



