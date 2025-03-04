الكرملين: تعليق المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا قد يدفع كييف نحو السلام

أعربت الرئاسة الروسية (الكرملين)، اليوم الثلاثاء، عن ارتياحها للتقارير التي أشارت إلى تعليق المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا، قائلة إن ذلك قد يدفع نظام كييف نحو عملية السلام.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء، عن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، القول: "لم نتوصل بعد إلى التفاصيل ولكن إذا كان الأمر صحيحا، فهذا قرار يمكن أن يدفع نظام كييف بالفعل نحو عملية سلام".

وأعلن ترامب، أمس الاثنين، أن الإدارة الأمريكية ستعلق مؤقتا مساعداتها العسكرية لأوكرانيا.

وذكر البيت الأبيض، أن ترامب أوضح "بشكل لا لبس فيه" أن تركيز الرئيس هو على السلام.

ويأتي القرار بعدما بدأت إدارة ترامب محادثات ثنائية مع موسكو الشهر الماضي لبحث إنهاء الصراع، فضلا عن تطبيع العلاقات بين البلدين التي اتسمت بالتوتر منذ ما قبل الحرب.

وأكد بيسكوف، اليوم الثلاثاء، ضرورة رفع واشنطن للعقوبات المفروضة على روسيا قبل استعادة العلاقات الثنائية.

وقال المتحدث باسم الكرملين، عن الإجراءات العقابية، التي تم تنفيذ بعضها خلال فترة ولاية ترامب الأولى، قبل أن يتم توسيعها بشكل كبير بسبب العملية الشاملة لروسيا في أوكرانيا، إننا "نعتبرها غير قانونية".

كما أعرب بيسكوف، مجددا عن إدانته للنقاش الذي دار في الاتحاد الأوروبي بشأن استخدام الأصول الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا، محذرا من أن مثل هذه الخطوة سيكون لها تأثيرات سلبية على مناخ الاستثمار في التكتل، من خلال الإشارة إلى المستثمرين بأن الأصول قد تكون عرضة للمصادرة غير القانونية.

وأعلن بيسكوف، أمس الاثنين، أن موسكو ستتخذ إجراءات قانونية ضد هذه الخطوة.