نائب محافظ القاهرة يتفقد أعمال التطوير الجارية بحى الزاوية الحمراء

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أجرى اللواء عمر الشافعي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، جولة ميدانية بنطاق حى الزاوية الحمراء، لمتابعة أعمال التطوير ورفع كفاءة الطرق بحضور إسلام سيد، رئيس الحى والأجهزة المعاونة.

وأكد الشافعى، اليوم الأربعاء، أن أعمال الرصف والتطوير الجارية تأتي ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد لرفع كفاءة الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية على مستوى المنطقة الشمالية لتيسير حركة المواطنين والمركبات والحفاظ على المظهر الجمالي.

وأوضح نائب المحافظ أنه فى ضوء توجيهات الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، بضرورة متابعة المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بمختلف القطاعات ومواصلة جهود التغيير والبناء للنهوض بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.