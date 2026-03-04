شهدت أسواق محافظة الغربية استقرارا في أسعار السلع الغذائية والخدمات الأساسية، باستثناء ارتفاع أسعار الدواجن واللحوم، وسط توافر المعروض وانتظام حركة البيع والشراء بمختلف المراكز والمدن.

وقال اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، إن المحافظة وفرت كل السلع والخدمات بالمحافظة، وهناك حملات تموينية مكبرة على كل المراكز بالمحافظة لمتابعة الأسواق ومتابعة أسعار السلع والخدمات، مع إصدار تعليمات لكل المسئولين بمتابعة التجار وضبط أسعار السلع بالأسواق، ومتابعة دقيقة لأي تغيرات.

وقالت دعاء مدين، مُعلمة، إن أسعار الخضروات والفاكهة والبقوليات تشهد ثباتا نسبيا خلال الفترة الحالية، دون زيادات تُذكر، وأشار إلى أن كل السلع متوفرة بالمتاجر المختلفة والأسواق، باستثناء أسعار الدواجن التي وصلت فجأة إلى 118 جنيها للكيلو، كما ارتفعت أسعار بعض أنواع اللحوم ووصلت إلى 450 جنيها للحمة الصغيرة و300 جنيه للحمة الكبيرة.

ومن جانبها، تواصل مديرية التموين بالغربية برئاسة ناصر عفيفي حملاتها الرقابية اليومية على الأسواق والمحال التجارية والمنافذ التموينية، للتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة وعدم وجود أي ممارسات احتكارية، مع تحرير المحاضر الفورية للمخالفين.

وأكد وكيل وزارة التموين أن هناك متابعة مستمرة لحركة الأسواق، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان استقرار الأسعار وتوافر السلع الاستراتيجية، مؤكدا أن المعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة تسهم في تحقيق التوازن السعري وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.