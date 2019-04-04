وزير داخلية الوفاق الليبي: حكومة عربية أعطت الضوء الأخضر لحفتر بالتقدم نحو طرابلس



أكد فتحي باشاغا وزير الداخلية في حكومة الوفاق الليبية اليوم الخميس، أن دولة عربية هي التي منحت الضوء الأخضر للتحرك العسكري لحفتر باتجاه العاصمة طرابلس.

وقال باشاغا- في تصريحات لقناة ليبيا الأحرار، إن رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج ذهب إلى أبوظبي بنية الوصول لحل سياسي، وقدم تنازلات لحفتر من أجل الشعب الليبي، ولكن حفتر غدر بالاتفاق.

وأضاف باشاغا أن السراج وافق على مطالب حفتر بأن يكون القائد العام للجيش "لكن تكشفت نية الطرف الآخر الذي أراد أن يغدر بقوة السلاح".

وقال وزير داخلية الوفاق:"من اليوم وصاعدا لن نثق في وعود المجتمع الدولي، وسنعتمد على أنفسنا في صون بلادنا".

وعلى نفس الصعيد، ذكرت مصادر أمنيه لوكاله الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم أن زوارق بحرية حربية تابعة لقوات حفتر قامت بإنزال عسكري في قاعدة سيدي بلال البحرية الواقعة 17 كلم غرب طرابلس.