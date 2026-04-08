فقرة بدنية خاصة للاعبي الزمالك استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد في الكونفدرالية

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال ، فقرة بدنية داخل صالة الجيمانيزيوم قبل انطلاق مران اليوم الأربعاء على الملعب الفرعي باستاد نيسلون مانديلا في إطار الاستعداد للقاء شباب بلوزداد في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتولى البرتغالي نونو كوستا قيادة الفقرة البدنية للاعبين داخل صالة الجيمانيزيوم، لتجهيز اللاعبين بدنيًا قبل مواجهة شباب بلوزداد الجزائري.

ويترأس المهندس هشام نصر نائب رئيس الزمالك، رئاسة بعثة الفريق في الجزائر لمواجهة شباب بلوزداد.

ويحل الزمالك ضيفًا على نظيره شباب بلوزداد الجزائري في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية في التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل على ستاد نيلسون مانديلا، في حين تُقام مباراة العودة يوم 17 أبريل الجاري على ستاد القاهرة الدولي.