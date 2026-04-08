غزل المحلة يستعيد نغمة الانتصارات بعد 11 جولة في الدوري أمام الجونة

تغلب نادي غزل المحلة على ضيفه، الجونة، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم، الأربعاء، لحساب منافسات الجولة الثالثة من المرحلة الثانية للدوري الممتاز.

وجاءت أحداث المباراة التي أُقيمت على ملعب غزل المحلة، جيدة المستوى، وسط سيطرة متبادلة بين الفريقين على مجريات اللعب، مع أفضلية نسبية من جانب فريق الجونة في اللحظات الأخيرة.

وتمكن فريق غزل المحلة من تسجيل هدف الفوز لغزل المحلة في الدقيقة 77، عن طريق اللاعب، أحمد العش، فيما تمكن الجونة من هز الشباك بالدقيقة 92، إلا أنه تم إلغاء ذلك الهدف، بعد العودة لتقنية الفيديو.

ويعد ذلك الانتصار هو الأول لغزل المحلة بعد 11 جولة من التعثرات، في الدوري الممتاز، كما أنه يعد الفوز الثالث للفريق بشكل عام في المسابقة هذا الموسم.

وبتلك النتيجة، يرتفع رصيد غزل المحلة إلى النقطة 24، التي يحتل بها المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الممتاز، فيما تجمد رصيد الجونة عند النقطة 30، في المركز الـ 11.