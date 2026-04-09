بغداد تبلغ باريس بالقبض على منفذي هجوم بمسيرة أودى بحياة جندي فرنسي

أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، خلال تلقيه اتصال هاتفي من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، القبض على المتورطين باستهداف موقع في أربيل يتواجد فيه عناصر من التحالف الدولي، فيما أكدا أهمية إدامة وقف إطلاق النار وحماية المدنيين في لبنان.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية، أنّ رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، تلقّى اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، جرى خلاله بحث الأوضاع العامة في المنطقة وتطوّرات الأحداث، والجهود المبذولة لوقف الصراع".

وأضاف البيان أن "السوداني أكد خلال الاتصال، أهمية العمل على إدامة وقف إطلاق النار بما يسهم في تعزيز الاستقرار في المنطقة والعالم، كما جرى البحث بين الجانبين في وقائع الاعتداءات المؤلمة التي تعرّض لها لبنان اليوم وعواقبها على الإستقرار الإقليمي، حيث تم التأكيد على ضرورة العمل لوقف هذه الاعتداءات وحماية المدنيين الآمنين. "

وأشار رئيس الوزراء، بحسب البيان، إلى "حرص الحكومة على إدامة العلاقات الثنائية، وتعزيز التعاون بين العراق وفرنسا"، مبيّنًا "جهود القوات الأمنية العراقية ونجاحها بإلقاء القبض على المتورّطين بإطلاق طائرة مسيّرة استهدفت موقعاً قرب أربيل تواجد فيه عناصر من التحالف الدولي لمحاربة داعش، وأدّت الى مقتل ضابط فرنسي، وهو ما يؤكد التزام الدولة بتعزيز قوة إنفاذ القانون في كل ارجاء العراق".

من جانبه، أشاد ماكرون، بحسب البيان، بالجهود التي يبذلها العراق في سبيل دعم الاستقرار بالمنطقة.

وقدّم ماكرون للسوداني التهنئة بمناسبة تأهل منتخب العراق الكروي لنهائيات كأس العالم، معبراً عن سعادته بالمباراة التي ستجمع المنتخبين العراقي والفرنسي بعد وقوعهما في مجموعة واحدة.