علق اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم «الجيش الوطني الليبي»، على إعلان رئيس المجلس الرئاسي الليبي بحكومة الوفاق، فايز السراج، لحالة الاستنفار لمواجهة قوات «الجيش الوطني الليبي»، إثر إعلانها التقدم نحو العاصمة طرابلس، قائلًا: «سنعلم السراج وزمرته الفاسدة معنى كلمة النفير، ستعلمون ذلك جيدًا على الأرض».

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس: «انتهى الآن الكلام بيننا وبينكم، كنا نأمل أن يكون لك موقف، وأن تتخذ خطوات جرئية وشجاعة كما يتخذها الرجال من أجل إنقاذ مصير العمل السياسي والمؤتمر الجامع القادم، وكنا نأمل أن تكون مدركًا لأهمية الأمن والسلامة أولًا، حتى تتمكن سيادة الرئيس من مجاراة الواقع السياسي الداخلي».

وتابع حديثه إلى السراج قائلًا: «أنت لا تمثل إلا زمرة فاسدة من الإرهابيين المتوغلين في المجلس الرئاسي ومؤسسات الدولة، انتهت اللعبة، الأمر قد صدر ولا رجعة فيه، ولم نتعود في القيادة العامة أن نتراجع عن الأوامر العسكرية الضاربة للإرهاب».

وأعلنت حكومة فايز السراج حالة الاستنفار، وأغلقت كل المنافذ والمداخل المؤدية إلى طرابلس، بعد إعلان المشير خليفة حفتر تقدم قوات الجيش الوطني الليبي نحو طرابلس.

يذكر أن ليبيا تشهد صراعًا مسلحًا بين عشرات المليشيات العسكرية في الشرق والغرب، منذ الإطاحة بالعقيد معمر القذافي عام 2011.