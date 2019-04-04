تأجيل محادثات أمنية بين اليابان وبريطانيا بسبب أزمة «بريكست»

قررت اليابان وبريطانيا تأجيل محادثاتهما الأمنية الوزارية التي كان من المزمع إجراؤها الأسبوع المقبل، بسبب الجهود المستمرة للبرلمان البريطاني لإنهاء مأزق خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي "بريكست".

وأوضح مصدر بالحكومة اليابانية -في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا جابان تايمز" اليوم الخميس على موقعها الإلكتروني- أن الاجتماع الرابع بصيغة "2+2" بين وزيري خارجية ودفاع البلدين والذي كان من المقرر عقده يوم الاثنين المقبل، في طوكيو سيعاد تحديد موعده.

واقترحت الحكومة البريطانية في وقت سابق من الأسبوع الجاري تأجيل الاجتماع؛ نظرًا لقيام وزير الخارجية جيرمي هانت، ووزير الدفاع، جافين ويليامسون، بواجباتهما البرلمانية.

وتهدف هذه المحادثات الأمنية إلى إجراء مناقشات مع الجانب الياباني بشأن تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الدفاع، بما في ذلك إجراء تدريب مشترك موسع.

وكانت اليابان وبريطانيا قد أجرتا آخر محادثات أمنية بينهما في ديسمبر 2017 في لندن.

وأشارت مصادر بالحكومة اليابانية إلى أن طوكيو ترغب في زيادة التزامات بريطانيا تجاه المنطقة؛ بهدف إقامة منطقة حرة ومفتوحة بين المحيطين الهندي والهادي في ظل توطيد تواجد الصين البحري.

يذكر أن في شهر يناير الماضي اتفق رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، ونظيرته البريطانية، تيريزا ماي، خلال اجتماعهما في لندن على عقد اجتماع "2+2" في الربيع في طوكيو.