الخارجية العراقية: افتتاح القنصلية السعودية في بغداد مؤشر عملي على تعزيز التواصل

أفادت وزارة الخارجية العراقية، بأن افتتاح مبنى القنصلية السعودية في بغداد يأتي كمُؤشِّر عمليّ على تعزيز التواصُل بين بغداد والرياض.

وأكدت الخارجية، في بيان صحفي اليوم الخميس، حرص البلدين على تيسير الخدمات القنصليّة، وتقديم التسهيلات إلى الراغبين في زيارة الديار المُقدَّسة في السعودية لأداء الحجّ، والعمرة، وزيارة العتبات المُقدَّسة في العراق، ولتسهيل إجراءات حركة العمل، والتبادل التجاريّ بين البلدين.

وشارك وزير الخارجيّة العراقي، محمد علي الحكيم، مع الوفد الوزاري السعودي مراسم افتتاح قنصليّة المملكة العربيّة السعوديَّة في بغداد.

وانطلقت في بغداد اليوم اجتماعات الدورة الثانية لمجلس التنسيق العراقي السعودي.

وبدأت فعالية الدورة الثانية للمجلس بلقاء موسع بين رئيس الحكومة العراقية عادل عبدالمهدي والوفد الوزاري للبلدين، فيما سيلتقي الرئيس العراقي برهم صالح الوفد السعودي بعد ظهر اليوم.

وقال ثامر الغضبان نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير النفط رئيس الجانب العراقي في مجلس التنسيق العراقي -السعودي، في بيان صحفي، إن جولة المباحثات مع الجانب السعودي أثمرت عن التوصل إلى سلسلة مذكرات تفاهم في مختلف الجوانب الاقتصادية والتجارية وفي مجال الطاقة سيتم التوقيع عليها خلال زيارة رئيس الحكومة العراقية عادل عبدالمهدي إلى الرياض قريبا.

ووصل وفد اقتصادي سعوديً يضم نحو 100 شخصية بينهم 9 وزراء أمس الأربعاء إلى العراق للمشاركة في أعمال الدورة الثانية لمجلس التنسيق العراقي السعودي الذي بدأت أولى نشاطاته في أكتوبر عام 2017.

وكان رئيس وفد السعودية وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أعلن عن بناء مدينة رياضية لأبناء العراق هدية من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وتقديم منحة من المملكة للعراق بمبلغ مليار دولار للمساهمة في تنميته لتكون المملكة شريكاً أساسياً في نهضة العراق، وفق ما ذكرت قناة "الإخبارية" السعودية.