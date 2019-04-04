تراجع عدد طلبات إعانة البطالة في أمريكا خلال الأسبوع الماضي إلى أقل مستوى له منذ 50 عاما

تراجع عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة في الولايات المتحدة، خلال الأسبوع المنتهي في 30 مارس الماضي ليصل إلى أقل مستوى له منذ حوالي 50 عامًا.

وأشار تقرير وزارة العمل الأمريكية، الصادر اليوم الخميس، إلى أن عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة لأول مرة، بلغ خلال الأسبوع الماضي 202 ألف طلب، بتراجع قدره 10 آلاف طلب عن الأسبوع السابق عليه، وفقا للبيانات المعدلة، حيث كان 212 ألف طلب.

كان المحللون يتوقعون ارتفاع عدد الطلبات في الأسبوع الماضي، إلى 216 ألف طلب، مقابل 211 ألف طلب في الأسبوع السابق وفقا للبيانات الأولية.

ومع التراجع غير المتوقع انخفض عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة إلى أقل مستوى له منذ ديسمبر 1969.

في الوقت نفسه، ذكرت وزارة العمل الأمريكية أن متوسط عدد الطلبات الأسبوعي، خلال الأسابيع الأربعة الماضية الأقل تقلبا، تراجع إلى 5ر213 طلبا، بتراجع قدره 4000 عن الأسبوع السابق، حيث كان المتوسط 5ر217 ألف طلب وفقا للبيانات المعدلة.

وأضافت وزارة العمل الأمريكية أن عدد طلبات إعانة البطالة المستمرة، تراجع بواقع 38 ألف طلب ليصل إلى 717ر1 مليون طلب، في الأسبوع المنتهي في 23 مارس الماضي.

وتراجع متوسط عدد طلبات الحصول على إعانة البطالة المستمرة خلال الأسابيع الأربعة الماضية إلى مليون و743250 طلبا بتراجع قدره 8000 طلب عن الأسبوع السابق، حيث كان مليون و751250 طلب وفقا للبيانات غير المعدلة.

يأتي ذلك في حين من المقرر أن تصدر وزارة العمل الأمريكية غدا تقريرها الشهري عن سوق الوظائف الأمريكية خلال مارس الماضي.

ومن المتوقع إعلان الوزارة زيادة عدد الوظائف في الولايات المتحدة الشهر الماضي بواقع 180 ألف وظيفة، بعد ارتفاعه بواقع 20 ألف وظيفة في فبراير الماضي، في حين من المتوقع إعلان استقرار معدل البطالة عند مستوى 8ر3% خلال الشهر الماضي.