الرئاسة الفلسطينية: تصريحات نتنياهو عن غزة تكشف حجم مؤامرة صفقة القرن على العرب وفلسطين

اعتبرت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الخميس، أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن قطاع غزة تكشف "حجم مؤامرة صفقة القرن" الأمريكية على العرب وفلسطين.

وصرح نتنياهو ، صباح اليوم وفق ما نقلت عنه الإذاعة الإسرائيلية العامة ، بأن جميع الخيارات بالنسبة لقطاع غزة "لا تزال على الطاولة لا سيما إعادة احتلال القطاع إلا أن الخيار العسكري هو أخر ملجأ وأنه على استعداد لدفع الثمن السياسي في حال تم استخدام القوة عند الضرورة".

وردا على سؤال حول سبب عدم وفائه بالوعد الذي قطعه قبل حوالي 10 أعوام بإسقاط حكم حركة حماس في غزة، أجاب نتنياهو إنه "ما من زعيم عربي أعرب عن استعداده لإدارة دفة الأمور في القطاع في حال استعادة السيطرة عليه"، مشددا على عدم استعداد إسرائيل لتحمل المسؤولية عن مليوني فلسطيني أخر يسكنون القطاع.

وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة ، في بيان صحفي ، إن "هذه التصريحات تظهر حجم مؤامرة صفقة القرن والتي ستشكل إذا ما نفذت مؤامرة على الدول العربية بحجم المؤامرة على فلسطين".

وأضاف: "هذا ما حذر منه الرئيس محمود عباس باستمرار، ولذلك كان رفضه التنازل عن القدس هو حجر الزاوية لحماية المصالح الوطنية الفلسطينية والقومية العربية".

وتابع أبو ردينه قائلا: "على حماس أن تعي تماماً ما يخطط لها لتكون جزءاً من ما يسمى بصفقة القرن، والتي ثمنها تهويد القدس، وتصفية الهوية الفلسطينية، والتنازل عن الحرية والاستقلال".

وأضاف: "كما نجدد التأكيد مرة أخرى على موقف الرئيس عباس والقيادة الفلسطينية بأنه لا دولة في غزة ولا دولة بدون غزة، ولا دولة بدون القدس، وستبقى منظمة التحرير الفلسطينية تحافظ على الثوابت الوطنية والقومية، حتى رفع علم فلسطين على القدس ومقدساتها، وتحقيق الحرية والاستقلال، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية".