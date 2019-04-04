أمريكا تشيد بتقدم المحادثات التجارية مع الصين

أشاد كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالتقدم في المحادثات التجارية رفيعة المستوى مع الصين، لكنه حذر من أن الوصول إلى اتفاق نهائي مازال غير مؤكد مع استئناف المحادثات بين الجانبين في واشنطن.

وقال "لاري كودلو" المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض إن المحادثات تحقق تقدما جيدا "لكننا لم نصل بعد (إلى اتفاق) ونأمل في الاقتراب منه خلال الأسبوع الحالي".

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن هذه التصريحات تأتي مع انتقال المحادثات بين الصين والولايات المتحدة إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، بعد جولة محادثات سابقة في بكين.

يرأس الجانب الأمريكي في المحادثات الممثل التجاري "روبرت لايتزر" فيما يرأس الجانب الصيني نائب رئيس الوزراء "ليو هي".

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد قال في أواخر الشهر الماضي إن التوصل إلى اتفاق مع الصين أصبح "وشيكا للغاية".

وإذا ما تكللت المحادثات بالنجاح، فمن الممكن أن يجتمع ترامب ونظيره الصيني شي جينبينج خلال الأشهر المقبلة للتوقيع على اتفاق.

وفرضت الولايات المتحدة حتى الآن رسوما جمركية على واردات صينية للسوق الأمريكية بقيمة 250 مليار دولار في إطار الحرب التجارية بين البلدين، وردت بكين بفرض رسوم على واردات أمريكية للسوق الصينية بقيمة 110 مليارات دولار.