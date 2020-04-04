علق القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، على قرار تعليق صلوات عيد القيامة، وتبرع الكنيسة الأرثوذكسية بـ3 ملايين جنيه لصندوق «تحيا مصر»،قائلًا: إن الإنسان المصري هو ما يهم الكنيسة الأرثوذكسية، بكل ما تحمله الكلمة من معنى».

وأضاف في مداخلة هاتفية مع برنامج «التاسعة»، المذاع عبر «القناة الأولى المصرية»، مساء أمس الجمعة، أن القرارات التي خرجت من الكنيسة في الفترة الأخيرة؛ من أهم محاورها التوعية، متابعًا أنه تم توجيه جميع الكنائس لتقديم الوعي في مناطقها، بخصوص الإجراءات الصحية، والتفاعل مع الإجراءات التي تتخذها الدولة منعًا لتفشي وباء فيروس كورونا.

وأشار إلى أنه يتم العمل على توجيه الكنائس التي تستطيع تقديم مساهمات، بشراء الأدوات والمستلزمات الصحية والوقائية للمناطق المحتاجة، بالإضافة إلى توجيه المشاغل التابعة للإيبراشيات للمساعدة في حال استطاعتها، لسد جزء من احتياجات الفرق الطبية في المستلزمات الخاصة بها.

كان المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثانى، قد قرر الخميس الماضي استمرار تعليق جميع الصلوات بالكنائس، بما فيها صلوات أسبوع الآلام المقدس، لحين استقرار الأوضاع وانتهاء الأسباب الصحية التى دعت لذلك، ومنعًا لتفشي فيروس كورونا.

وتم تقديم تبرع مالى باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، قدره 3 ملايين جنيه لصندوق «تحيا مصر»، وذلك للمساهمة فى شراء أجهزة التنفس الصناعى وتوجيه مشاغل الخياطة بالإيبارشيات للمساهمة فى إعداد الملابس الطبية ومستلزماتها، التى تحتاجها الطواقم الصحية.