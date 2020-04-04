تمكنت الأجهزة الأمنية بالشرقية، من السيطرة على مشاجرة بين عائلتين بقرية "تلبانة" التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح، فيما توفي أحد طرفي المشاجرة متأثرًا بإصابته بأزمة قلبية.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بنشوب مشاجرة بين عائلتين بقرية "تلبانة" التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح.

بالانتقال والفحص، تبين نشوب المشاجرة لخلافات على مكان ركن دراجة بخارية، ما تسبب في مصرع أحد أطراف المشاجرة، متأثرًا بإصابته بأزمة قلبية مفاجئة.

جرى ضبط شخصين د تبين تورطهما في المشاجرة، ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى"منيا القمح" المركزي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.