أعلن نادي فيورنتينا الإيطالي، اليوم السبت، تعاقده رسميًا مع المدرب المخضرم ستيفانو بيولي ليتولى القيادة الفنية للفريق بدءًا من موسم 2025-2026، في عودة مزدوجة للمدرب إلى أجواء الدوري الإيطالي ونادي "الفيولا".

وجاء تعيين بيولي خلفًا لمواطنه رافاييلي بالادينو، الذي رحل بالتراضي عقب نهاية الموسم الماضي، والذي أنهاه فيورنتينا في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإيطالي "السيري آ"، ليضمن بطاقة المشاركة في دوري المؤتمر الأوروبي.

ويمثّل هذا التعاقد عودة خاصة لبيولي، الذي سبق له تدريب فيورنتينا بين عامي 2017 و2019، كما لعب بقميص الفريق ستة مواسم خلال مسيرته كلاعب، ليعود اليوم إلى نادٍ يعرفه جيدًا ويطمح لقيادته إلى مرحلة جديدة من النجاحات.

وكان بيولي قد أنهى رحلته مع ميلان بنهاية موسم 2023-2024 بعد خمسة مواسم ناجحة، توج خلالها بلقب الدوري الإيطالي موسم 2021-2022، قبل أن يخوض تجربة قصيرة في الدوري السعودي مع نادي النصر، خلفًا للمدرب البرتغالي لويس كاسترو.

إلا أن تجربته مع "العالمي" لم تسفر عن ألقاب، إذ أنهى الفريق الموسم في المركز الثالث بالدوري، وخرج من نصف نهائي دوري أبطال آسيا، كما ودّع كأس الملك من دور الـ16، لينتهي مشواره في الخليج سريعًا.

وبحسب البيان الرسمي الصادر عن فيورنتينا، فقد وقّع بيولي عقدًا يمتد حتى صيف 2028، ليبدأ فصلًا جديدًا مع الفريق البنفسجي، وسط طموحات كبيرة بإعادة "الفيولا" إلى الواجهة محليًا وأوروبيًا تحت قيادته الفنية.